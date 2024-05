ROSETO: SCONTRO TRA SINDACO E STAMPA, FORZA ITALIA, “SOLIDARIETA’ AI GIORNALISTI”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Forza Italia di Roseto (Teramo) esprime solidarietà alla stampa tutta, al giornalista Luca Venanzi, “per il rimprovero subìto, e al Presidente dell’Associazione Albergatori Roseto Incoming per i fatti accaduti in questi giorni, di cui il sindaco Nugnes si è reso protagonista. Quello che sta accadendo a Roseto degli Abruzzi, vìola le regole della democrazia; il primo cittadino, dopo aver convocato una conferenza stampa presso gli uffici comunali, ha interloquito soltanto con alcuni giornalisti “scelti” non ammettendo in sala quelli non graditi. Il caso ha procurato la reazione del sindacato di categoria che, in una conferenza stampa del 2 maggio, ha stigmatizzato il comportamento del sindaco che ha usato la stampa come propria portavoce. Il fatto ha creato un pericoloso precedente, che mina le basi della democrazia perché toglie ai cittadini la possibilità di formarsi una propria libera opinione, sull’operato di questa amministrazione, dalla lettura di più testate giornalistiche”.

“Vieppiù, Nugnes, criticato per un evento del ponte del 25 aprile scorso, dall’Associazione Albergatori Roseto Incoming, ha replicato diffondendo dati sensibili relativi all’imprenditore Giuseppe Olivieri, suo Presidente. Dati di natura fiscale riguardanti la sua attività imprenditoriale che nulla avevano a che fare con la diatriba in corso. Mala gestio del potere, punizione o vendetta del Sindaco “fumantino”, com’è stato immediatamente ribattezzato, che mal si addicono ad un organo istituzionale che dovrebbe rappresentare tutta la cittadinanza, finanche chi lo critica. Il fatto è grave perché contiene la velata minaccia, a chi si oppone all’amministrazione, di vedere pubblicati sui media i propri dati sensibili. Chi amministra è in possesso delle informazioni sensibili dell’intera popolazione sul territorio – che potrebbe subire le sorti dell’imprenditore Giuseppe Olivieri, nel caso contrastasse l’operato del sindaco Nugnes e della sua giunta. Gli episodi sono evidenti passi falsi di questa amministrazione, che denotano un nervosismo scomposto del capo della giunta, apparentemente inspiegabile ma, tant’è. Forse le cose a Palazzo non vanno per il verso giusto, forse semplicemente il potere logora chi ce l’ha; a patirne le conseguenze – purtroppo – è una inerme cittadinanza che viene privata del fondamentale diritto ad una informazione libera e non purgata”.