SILVI, IL 2 GENNAIO VACCINI ANTI COVID AL PALASPORT DI VIA PO

SILVI – La ASL di Teramo ha accolto la richiesta del sindaco Andrea Scordella di effettuare anche a Silvi la vaccinazione anti covid 19.

“Per il momento – ha detto il sindaco Scordella – la ASL sarà a Silvi con il personale medico e paramedico l’intera giornata di domenica 2 gennaio dalle ore 8 alle 13 e dalle 14 alle 20 nel Palazzetto dello Sport di via Po che abbiamo attrezzato e messo a disposizione. Adesso ci stiamo adoperando affinchè questo importante servizio per i cittadini si ripeta anche nelle settimane che verranno”. “Saranno cinque – ha detto l’assessore al Sociale Fabrizio Valloscura che coordina le operazioni – le postazioni operative delle quali tre dedicate a coloro che hanno fatto o faranno in questi giorni la prenotazione e due a disposizione di chi non è prenotato”.

La cabina di regia per l’organizzazione dell’accesso, della sicurezza e dell’assistenza è curata dall’assessore alla Protezione Civile Massimo Santone.

“Come in altre analoghe circostanze – ha dichiarato l’assessore Santone – sarà determinante la collaborazione della locale sezione di volontari della locale Protezione Civile che garantirà, con la consueta lodevole dedizione e professionalità, il regolare e sicuro svolgimento delle vaccinazioni”.