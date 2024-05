AVEZZANO: NOI MODERATI, “SIAMO SECONDO PARTITO, CONVOCARE TAVOLO COALIZIONE”

AVEZZANO – “In questi ultimi giorni, leggiamo da alcune testate giornalistiche della discussione sul colore politico dell’attuale compagine che amministra la Città di Avezzano che, definendosi civica, quando oramai anche i muri hanno capito il contrario, fa sorridere quando, invece, sarebbe utile occuparsi di amministrare e farlo bene”.

Con questa premessa interviene nel dibattito, il coordinatore della provincia dell’Aquila di Noi Moderati e consigliere di minoranza al comune di Avezzano, Alfredo Mascigrande.

“Immagino che non solo gli attenti osservatori della politica cittadina”, prosegue Mascigrande, “ma anche i dirigenti politici, dal comunale fino al tavolo regionale, che in questi giorni si sta riunendo per definire le candidature alle amministrative di Pescara, Montesilvano e Giulianova, abbiano preso atto, che i cittadini di Avezzano, hanno premiato la proposta del centro destra con la conferma di Marco Marsilio a presidente della Regione, con il 62,50% di voti e l’offerta politica, di Noi Moderati, con oltre il 10,00% di consensi, arrivando ad essere la seconda forza politica della coalizione di centro destra ad Avezzano”.

Infine, il coordinatore del partito dell’onorevole Maurizio Lupi in provincia dell’Aquila, lancia una proposta: “Sarebbe auspicabile che si riunisca quanto prima il tavolo della coalizione di centrodestra a livello provinciale, proprio qui in Città, ed essendo Avezzano un importante comune che sarà chiamato al voto il prossimo anno, che venga coinvolto sin da subito il tavolo regionale con i coordinatori di tutti i partiti della coalizione di Governo, regionale e nazionale nella speranza di evitare quanto già accaduto nel recente passato”.