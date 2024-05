MAESTRA DI BALLO SCOMPARSA NEL FRENTANO: LE RICERCHE SI SPOSTANO A CASALBORDINO

LANCIANO – Da questa mattina si sono spostate a Casalbordino lido, sempre nel chietino, le ricerche di Milena Santirocco – maestra di ballo e di fitness di 54 anni, di Lanciano (Ch) – scomparsa domenica scorsa a Torino di Sangro marina dopo una passeggiata: i partecipanti al tavolo tecnico di ieri sera in Prefettura hanno deciso di spostare la base operativa più a sud, non più a Vasto come era stato inizialmente indicato, zona che la donna ha sempre frequentato durante le sue attività sportive, oltre che Torino di Sangro e la sua Lecceta.

Da sud sono giunte un paio di segnalazioni anche all’associazione sulle persone scomparse ‘Penelope’: l’associazione ha fatto presente di non tenere conto del giubbetto rosso indossato da Milena, visto che era vestita in modo sportivo.