ASL TERAMO: “AMBULATORIO DI RICONCILIAZIONE” DA DOMANI AL “MAZZINI”

TERAMO – Un nuovo ambulatorio sarà disponibile a partire da domani per i pazienti della Asl di Teramo che sono seguiti e curati in centri fuori regione. Per coloro che hanno la necessità di avere ricette non più compilabili dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta sarà attivo “ambulatorio di riconciliazione”.

Sarà aperto, in via sperimentale e provvisoria, con la collaborazione della Uoc di Medicina Interna del Mazzini, dal 19 aprile. Lo sportello sarà fruibile al pubblico il venerdì mattina dalle 11.30 alle 14 negli ambulatori di Medicina al 5 piano dell’ospedale di Teramo (ala A ambulatorio n.2).

L’accesso è diretto e al momento non necessita di prenotazioni. L’azienda sanitaria si sta organizzando per l’istituzione di un ambulatorio di riconciliazione a livello territoriale.