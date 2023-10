CARAMANICO: RECUPERATI SEI GIOVANI ESCURSIONISTI

CARAMANICO TERME – Recuperati nel pomeriggio sei giovani escursionisti che avevano perso il sentiero in località Ponte della Pietra, nel comune di Caramanico Terme (Pescara).

L’allarme è stato lanciato con un smart watch di uno dei ragazzi intorno alle 14.30 e successivamente inoltrato alla sala operativa dal Nue 112.

È stato quindi inviato un elicottero, una squadra dei vigli del fuoco del Distaccamento di Alanno e una dei volontari di Popoli.

I ragazzi sono stati individuati in buone condizioni di salute e portati in una radura per essere accompagnati dalle squadre a terra in luogo sicuro.