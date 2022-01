COVID: NELL’AQUILANO 500 CLASSI IN QUARANTENA, 10MILA PERSONE IN ISOLAMENTO

L’AQUILA – Il numero dei nuovi contagi da coronavirus non accenna a calare nell’Aquilano, mentre si attesta intorno a quota 10mila il numero di persone chiuse un casa tra isolamento domiciliare (4.336) e dalla sorveglianza attiva-isolamento fìduciario (5.082).

Particolarmente problematica si presenta la questione delle scuole, come sottolineato al Centro dal dirigente medico Enrico Giansante.

In provincia sono circa 500 le classi attualmente in quarantena e si viaggia alla media di 20/30 classi al giorno dove gli alunni finiscono in autosorveglianza o in isolamento domiciliare.

Attualmente i ricoveri nei reparti Covid dell’ospedale regionale San Salvatore sono 54, tre dei quali in terapia intensiva.