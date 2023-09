EVENTI TERAMO, ANTONETTI: “CITTADINI PAGANO, PRIVATI INCASSANO, ATTI A CORTE DEI CONTI E ANAC”

TERAMO – “Il tema degli eventi culturali e dei contributi alle Associazioni, che nei cinque anni precedenti ha sfiorato (nonostante le chiusure Covid) gli oltre 2,2 milioni di euro con oltre un milione e duecentomila nel solo 2022, è un tema da sempre molto caro agli ‘indomiti e indomabili’ sindaco, assessore Filipponi e l’intera Giunta comunale ma, mi si passi il triste gioco di parole, purtroppo molto caro anche e soprattutto per i cittadini teramani”.

Inizia così la lunga nota del consigliere comunale di Teramo Carlo Antonetti, candidato a sindaco alle ultime elezioni amministrative.

“Premetto subito che Venditti e De Gregori sono due straordinari cantautori di cui sono peraltro da sempre fan avendo partecipato a diversi loro concerti (tra gli altri ne ricordo uno di De Gregori e uno di Venditti a Teramo negli anni settanta..) e, quindi, il loro concerto è un bellissimo evento (in Abruzzo comunque sono già venuti tantissime volte e quest’estate già a Lanciano e Tagliacozzo, peraltro con concerto gratuito); Non ho nulla contro la società Acs – Abruzzo Circuito Spettacolo – Impresa Sociale di Teramo (soggetto giuridico che gode per legge di notevoli benefici fiscali) di cui ho stima, Non ho nulla contro l’ Associazione Culturale Big Match di Teramo di cui ho stima. Certamente sono Associazioni con le quali il Comune di Teramo ha un particolare feeling se è vero, tra l’altro, che la prima ha avuto la gestione del Cine-teatro comunale per tre anni ed è destinataria di diversi contributi comunali, oltre a quelli dei partners dei vari eventi… (solo ad es. E. 180.000, Delib. G.C. n.489/22 per il Natale Teramano, E. 25.000,00, Delib. G.M. n. 406/22 Stagione di Prosa, E. 8.000, Delib. G.M. n. 378/22 per il “Paradiso” ecc…), mentre la seconda associazione ha ricevuto diversi contributi comunali (solo ad es. E. 50.000,00, Delib. G.C. 28 aprile 2023 per Aspettando il 1 Maggio, E. 48.678,00, Delib. G.C. 27 aprile 2023 per la Statua di Ivan Graziani, ecc..”), ma in questo momento non è questo il focus della grave questione.

La quarta edizione della Rassegna “Natura Indomita” (dal 18 agosto 2023 al 30 settembre 2023) è stata “confenzionata” dai suddetti “indomabili” sulla base del protocollo di intesa proposto e approvato con Delibera di Giunta n. 261 del 18 luglio 2023 su proposta del Dirigente e dell’Assessore Filipponi nel quale oltre al Comune di Teramo e alla CCIA del Gran Sasso sono stati coinvolti, senza l’esistenza di un bando e sulla base di una motivazione non “propriamente tecnica..”, anche due soggetti privati: l’ACS Abruzzo Circuito Spettacolo e l’Associazione Culturale “Big Match”.

Il Comune di Teramo in qualità di soggetto “Promotore/Organizzatore e Patrocinante” ha deliberato con Delibera di Giunta n. 290 del 18 agosto 2023 … di affidare alle due Associazioni private la gestione dell’Evento concedendo un contributo complessivo di E. 190.000,00 da sommarsi a quello della Ccia Gran Sasso (ad oggi ancora non conosciuto) e, come si apprende da una nota di Acs, quelli della Fondazione Tercas, del MOTE di Teramo, del Bim di Teramo ad oggi ancora non conosciuti) e probabilmente di altri partner privati.

Quindi molto più di duecentomila euro di contributi pubblici per organizzare i due eventi a pagamento per i cittadini e gli altri eventi collaterali, sicuramente non particolarmente costosi… Ma vi è di più! Infatti facendo un semplice calcolo matematico ci si rende conto che i cittadini teramani contribuiranno alla Rassegna Natura Indomita organizzata dal Comune di Teramo oltre che con i soldi pubblici innanzi indicati anche con l’acquisto dei biglietti che verseranno direttamente ad ACS che, per il concerto Venditti-De Gregori, facendo una semplice moltiplicazione tra il costo medio di un biglietto pari a E. 60,00 (media tra i settori da 70,00, da 60,00 e da 50,00 Euro) e il numero degli spettatori pari a 3.000,00 incasserà una somma lorda che si aggira intorno a E. 180.000,00, mentre per il concerto di Consoli-Rei una somma pari a Euro 10.000,00 lordi (1.000,00 biglietti a 10 euro l’uno).

Ma vi è ancora di più! In effetti visto che ACS ha gestito anche la prevendita dei biglietti i cittadini hanno contribuito all’evento anche con questi ulteriori costi che hanno generato per ACS un incasso aggiuntivo lordo di e. 27.000,00 (E. 9,00 per 3.000,00 biglietti) per il concerto Venditti-De Gregori e di E. 9.000,00 (E. 9,00 per 1.000,00 biglietti) per quello Consoli-Rei. Quindi ACS per organizzare la rassegna della quale il soggetto “Promotore/Organizzatore e Patrocinante” è il Comune di Teramo….!! ha incassato tra contributo del Comune e vendita dei biglietti la somma complessiva di E. 416.000,00 alla quale andranno aggiunti i contributi di Ccia Gran Sasso, della Fondazione Tercas, del MOTE DI Teramo, del Bim di Teramo e probabilmente di altri partner privati (ad oggi tutti ancora non conosciuti…) e, quindi, una somma pari a circa 500.000,00 E. equivalente a circa 1 miliardo delle vecchie lire…!.

Visto che da informazioni assunte il costo del concerto di Venditti-De Gregori può aggirarsi intorno a circa E. 100.0000,00 lordi e che gli altri eventi collaterali sicuramente non possono superare, volendo pur ragionare per assurdo e per eccesso, un’altra simile somma va da sé che il Comune organizza, promuove e patrocina Natura Indomita e paga, gli enti pubblici partecipano e pagano, i cittadini comprano i biglietti e pagano e il privato organizzatore ……..incassa……! Incredibile! Perché?

Cari concittadini è giunto il momento di porre la parola fine ad una gestione e all’impiego di ingenti risorse economiche pubbliche per l’organizzazione di eventi culturali e di spettacolo a spot e per la dazione di contributi a pioggia, sempre in ossequio alla nota locuzione dell’antica Roma “panem et circenses”, concessi con criteri discutibili sotto il profilo dell’opportunità, della reale validità dell’offerta culturale, della redditività, della promozione anche turistica del territorio e dei criteri di scelta dei partner privati ai quali

affidare interamente le manifestazioni e gli introiti…. anche perchè ormai tutti i comuni italiani, soprattutto piccoli e medi, organizzano durante l’anno piccoli e grandi eventi/concerti e che, quindi, non c’è nulla diparticolare, di straordinario, di difficile e di originale ad organizzarli..!

Ah dimenticavo….! Non paghi di ciò gli “indomiti e indomabili” Sindaco D’Alberto, Assessore Filipponi e Giunta comunale, dopo aver creato per Natura Indomita una movimentazione di denaro pubblico di circa cinquecentomila euro, hanno trovato il tempo nel mese di agosto di concedere (senza nulla togliere agli ottimi organizzatori) altri contributi (sembrerebbe anche per alcune iniziative di Natura Indomita..) tra i quali solo ad esempio: E. 39.000,00 Delib. Dirig. n. 1608 del 28/07/2023 Associazione Cineforum; E. 5.000,00 Delib. G.M. n. 298 del 25/08/2023 Associazione Latinoamerica Unida ETS APS per “Estate a la Ca.Fé”; E. 15.000,00 liquidazione n. 1694 dell’8.8.2023 per ASD Sannicolese – S. Nicolò E. 5.000,00 Delib. G.M. n. 282

dell’8.8.2023 per Nepezzano per La note delle Stelle Cadenti, E. 12.500,00 Delib. G.M. n. 284 dell’8.8.2023 per Associazione Culturale Liberementi per Festival della pittura extemporanea, E. 10.000,00 Delib. G.M. n. 278 del 3/08/2023 Istituto Braga “Il Canto Immortale di Battiato”;; E. 3.500,00 Determ. Dirig. Festa Santa Rita; E. 3.500,00 Deter. Dirig n.1759 del 17.8.2023 ACS per “Parliamone”; E. 8.000,00 Deter. Dirig. n.1755 del 17.8.2023 Associazione Culturale Fare Arte “Scoprire Teramo con fare Arte”; E. 46.110,00, Deter.dirig. nr. 1808 del 29/08/2023 per “Gianni di Venanzo” – xxviii ed. (dall’01/09/2023 al 30/11/2023); E. 5.000,00 Deter. Dirig. n.1749 del 17.8.2023 Assoc. Team Go fast per Gran Premio Villa Marini., ecc…

E tutto ciò, in una situazione nella quale la nostra Città non riceve dall’Amministrazione risposte di nessun tipo su gravi emergenze quali la ricostruzione, l’edilizia scolastica, gli asfalti, il decoro urbano, la cura del verde pubblico, l’abbattimento delle barriere architettoniche l’accoglienza dei senza tetto ecc…. e che, sprovvista peraltro di un centro di Informazioni turistiche e culturali, vede praticamente chiusi e impraticabili tutti i luoghi della cultura e dei percorsi archeologici ….

A breve proporrò insieme agli altri consiglieri di opposizione la creazione di uno specifico organo pubblico che programmi in modo organico e strategico lo svolgimento degli eventi culturali e di spettacolo, che individui una idonea, stabile e consona location per quelli più rilevanti (Piazza Martiri bloccata in questi giorni per una settimana…!!!!) e che provveda alla scelta e alla verifica della meritevolezza e della congruità di detti eventi e delle richieste di contributo che pervengono dalle varie associazioni con l’istituzione di una specifica sezione on line del sito comunale per la pubblicazione di tutti i contributi concessi ad ogni Associazione e con la necessità di Deliberazione del Consiglio Comunale per la concessione di

contributi che superano una soglia minima di importo.

Provvedo a inviare, .. intanto .. e per quanto di competenza, alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo e all’Anac una relazione dettagliata di tutto quanto sin qui esposto per l’assunzione dei provvedimenti che saranno ritenuti eventualmente necessari a tutela degli interessi dei cittadini. Teramo e i teramani meritano di più!”.