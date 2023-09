FRANCAVILLA: MALORE MENTRE FA IL BAGNO IN MARE, MUORE 55ENNE

FRANCAVILLA AL MARE – Un uomo di 55 anni di Francavilla al Mare (Chieti) è morto oggi pomeriggio mentre faceva il bagno nello specchio d’acqua fra gli stabilimenti San Marco e Lido Bianco.

L’uomo, che aveva problemi cardiaci, si è sentito male, probabilmente colpito da infarto, in un punto in cui l’acqua non era alta.

Le persone presenti lo hanno soccorso e hanno cercato di rianimarlo, sul posto sono arrivati anche l’ambulanza del 118 e i Carabinieri, ma non c’è stato nulla da fare. La salma è stata restituita ai familiari.