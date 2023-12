INCONTRO A FRANCAVILLA SU SALUTE MENTALE E COMUNITA’, CON D’AMICO E LA DEM SERRACCHIANI

FRANCAVILLA – “Salute mentale di comunità. Per non tornare indietro” è il titolo dell’incontro organizzato dal Partito Democratico abruzzese, in programma mercoledì 13 dicembre alle 17.30 all’Hotel Corallo di Francavilla al Mare nel chietino.

Interverranno la deputata del Pd Debora Serracchiani e il candidato alla Presidenza della Regione per il Patto per l’Abruzzo Luciano D’Amico, con l’introduzione di Francesca Buttari, responsabile welfare del Pd regionale. Al centro dell’iniziativa la proposta di legge del Pd “Disposizioni in materia di tutela della salute mentale volte all’attuazione e allo sviluppo dei principi di cui alla legge 13 maggio 1978, n. 180”.

Buttari sottolinea: “Il Pd è impegnato a tutti i livelli nella difesa della sanità pubblica, che oggi ormai è sull’orlo del baratro: carenza di servizi sanitari, pronto soccorso che esplodono, diagnosi tardive e lunghissime liste di attesa che costringono i più poveri a rinunciare alle cure. Nell’ambito di questo grande tema, abbiamo deciso di occuparci di salute mentale con la presenza della deputata del Pd Serracchiani e con la partecipazione del candidato alla Presidenza della Regione Abruzzo Luciano D’amico, per mettere in evidenza un bisogno che riguarda moltissime cittadine e moltissimi cittadini e purtroppo dopo la pandemia sempre più giovani. C’è la necessità di maggiori investimenti e di maggior efficacia nell’erogazione di servizi, anche col raccordo con il terzo settore, la centralità della sanità territoriale e di prossimità, il supporto alle famiglie e ai caregiver. Sarà un incontro per fare il punto della situazione, per creare un momento di ascolto e per tracciare al meglio i nostri obiettivi per il futuro”.