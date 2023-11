MALTEMPO: SCUOLE CHIUSE A FRANCAVILLA E ORTONA

CHIETI – Scuole chiuse domani a Francavilla al Mare e a Ortona (Chieti).

Per quanto riguarda Francavilla al Mare, la sindaca Luisa Russo sulla sua pagina Facebook ha reso noto che sta firmando l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado pubbliche e private, compresi il nido comunale di via dei Piceni e il Liceo Scientifico ‘Volta’ “in considerazione dell’emergenza maltempo, del sistema della viabilità e dei controlli che devono essere effettuati per la sicurezza di tutti nostri plessi”.

La sindaca ha invitato i cittadini a non avventurarsi e a rimanere a casa: “Abbiamo notizia di alcune auto che si avventurano nei sottopassi: è inconcepibile e pericolosissimo”.

In città, inoltre, è esondato il canale di via dei Frentani e sul posto sono stati inviati mezzi per aspirare l’acqua.

I numeri a disposizione dei cittadini sono 0854920292, 0854920249, h24 Protezione Civile 3485260370.

Scuole chiuse anche a Ortona dove per le segnalazioni relative al maltempo il numero di supporto alla popolazione attivo h24 è 3479258684.

Sempre a Ortona, secondo quanto si è appreso nel pomeriggio dalla pagina Facebook del Comune, sono chiuse al traffico la ex SS 16 variante e viale Europa con i sottopassi che portano a Postilli e al Lido Riccio e si registrano smottamenti sulla strada che da contrada Ruscutti va verso San Pietro, non percorribile, ed è bloccata la strada che da San Pietro va verso San Nicola e contrada Bavi per smottamenti e alberi caduti.