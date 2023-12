BANDA DI LADRI A SEGNO NEL CHIETINO: RUBATI SOLDI, OGGETTI PREZIOSI E DUE PISTOLE

FRANCAVILLA – Raffica di furti nel chietino, in particolare tra Francavilla e Vacri, dove i banditi sono entrati nelle case e hanno anche aperto delle casseforti. Il bottino, secondo quanto riferisce il Centro, è di oro, decine di migliaia di euro, armi e munizioni.

In particolare sono entrati nella villa di un medico a Francavilla dove hanno preso soldi e oggetti di valore e l’allarme è stato dato dalla figlia di lui che era in un locale non collegato da quello dove erano i ladri e questo è servito a evitare possibili aggressioni.

I ladri, in altra incursione, hanno rubato anche due pistole e munizioni che ora si teme possano essere usate per qualche altra incursione malavitosa. Indagano i carabinieri con la consapevolezza che si tratta di una banda specializzata a commettere questi colpi