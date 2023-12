REGIONALI: RAPINO (PD) UFFICIALIZZA CANDIDATURA CON D’AMICO

FRANCAVILLA AL MARE – “È tempo che ci sia una nuova stagione di sviluppo per l’Abruzzo. Sono pronta a raccogliere la richiesta di impegno della comunità democratica a cui appartengo, con l’entusiasmo e la passione che in questi anni hanno contraddistinto la mia attività amministrativa. Ambiente, lavoro, sanità, cultura, trasporti sono alcuni dei tanti temi su cui andrò a lavorare per progettare una Regione all’altezza delle nuove prove globali che investono la dimensione territoriale”.

Così Cristina Rapino, assessore di Francavilla al Mare (Chieti), ufficializza la candidatura alle prossime elezioni regionali del 10 marzo con il Partito democratico, a sostegno del candidato presidente Luciano D’Amico.

L’annuncio è stato fatto in occasione dell’incontro “Ambiente, Lavoro, Mobilità: tre sfide da vincere per L’Abruzzo del Futuro”, lunedì 18, durante il quale l’assessore al turismo e alla cultura, alla pubblica istruzione, al commercio, alle politiche giovanili, alle pari opportunità e ai diritti civili di Francavilla al Mare ha ribadito la sua stima nei confronti dell’ex rettore dell’Università di Teramo.