FUNIVIA GRAN SASSO, MANNETTI: “ATTIVARE TASK FORCE”

L’AQUILA – “Va attivata con la massima urgenza una task force tecnica per seguire tutto l’iter connesso agli adempimenti necessari per risolvere le criticità evidenziate dal Ministero delle Infrastrutture sullo scorrimento di una delle funi portanti della funivia di collegamento con Campo Imperatore”.

Lo afferma Carla Mannetti, ex assessore alla Mobilità del Comune dell’Aquila e responsabile dipartimento infrastrutture della Lega Abruzzo, candidata alle prossime elezini regionali in programma a marzo in Abruzzo.

Il riferimento è all’articolo pubblicato da AbruzzoWeb (Qui il link)

“Sicurezza dell’impianto e incolumità degli utenti devono essere tutelate il più possibile cosi come devono essere salvaguardati la stagione turistica e i livelli occupazionali. È inoltre necessario” aggiunge Mannetti, “un intervento da parte della Regione per finanziare i costi connessi alla realizzazione degli interventi necessari sulle funi dell’impianto”.