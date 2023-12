FURTI IN AUTO IN SOSTA: ARRESTATI NELLE MARCHE TRE ROM RESIDENTI IN ABRUZZO

ASCOLI – Il 24 dicembre due uomini e una donna, di origine rom, residenti in Abruzzo sono stati arrestati nelle Marche dai carabinieri di Arquata del Tronto in collaborazione con i colleghi del Norm sezione Radiomobile di Ascoli Piceno, accusati di aver messo a segno furti su autovetture, da parte di cittadini del luogo, turisti ed escursionisti che, soprattutto nei week end approfittando delle belle giornate autunnali, lasciavano i propri mezzi in sosta in località Forca di Presta per fare una passeggiata per i Monti della Sibilla.

L’attività investigativa dei militari dell’Arma ha consentito in questi mesi grazie anche alla collaborazione della popolazione dei Comuni di Arquata del Tronto ed Acquasanta Terme, e con l’aiuto dei volontari del Soccorso Alpino di Ascoli, di acquisire elementi utili alle indagini, comprese le autovetture in uso agli autori dei furti.

È stato possibile così, alla vigilia delle festività natalizie, individuare i presunti responsabili e intercettarli a bordo di un’autovettura con targa straniera, sprovvisti dei documenti di circolazione, immediatamente dopo aver messo a segno l’ennesimo colpo questa volta nei pressi del cimitero di Acquasanta Terme.

Fermati dai militari i tre, due uomini ed una donna che aveva con sé due bambini piccoli, hanno consegnato la refurtiva: carte postepay e bancomat, soldi contanti per complessivi 800 euro e una borsa femminile griffata, successivamente restituita alla proprietaria. Il gip ha convalidato gli arresti: i tre sono stati posti ai domiciliari.