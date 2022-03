GIUNTA ABRUZZO, MANUTENZIONE STRADE PER GIRO D’ITALIA E TIRRENO ADRIATICA: GLI INTERVENTI FINANZIATI

L’AQUILA – Si è tenuta oggi, a L’Aquila, una seduta straordinaria della giunta regionale per l’approvazione di alcune delibere.

Su proposta del presidente Marco Marsilio, in particolare, sono state riprogrammate risorse FSC (fondo Sviluppo e Coesione) per un totale di un milione e 700mila euro. Si procede così al finanziamento di interventi di sistemazione stradale per il Giro d’Italia e la Tirreno Adriatica, edizione 2022.

Per il Giro d’Italia:

Provincia di Chieti (€ 650.000,00);

Comune di Fara Filiorum Petri (€ 200.000,00);

Comune di Roccamontepiano (€ 120.000,00);

Comune di Pretoro (€ 160.000,00).

Per la Tirreno Adriatica:

Provincia di Teramo (€ 570.000,00).

Si prevede inoltre il finanziamento dell’intervento di difesa della costa in favore del Comune di Casalbordino per un importo pari a 70mila euro.

È stata deliberata inoltre, la riprogrammazione delle economie derivanti dalla programmazione del PSC Abruzzo – Fondi FSC (2000-2020), per assicurare la copertura finanziaria ai seguenti interventi, per un totale di oltre 395mila euro:

– € 315.778,06 in favore del Comune di Notaresco per lavori di completamento della palestra a servizio delle attività sportive e della scuola primaria dell’infanzia e primaria Bellisario Clemente, in località Piane Vomano Contrada Torrio, per un importo complessivo di 500mila euro.

– € 40.000,00 in favore del Comune di Alfedena per lavori di riqualificazione impianti sportivi polivalenti esistenti per un importo complessivo di 55mila euro;

– € 40.000,00 in favore del Comune di Pescina per adeguamento dell’impianto sportivo sito in Venere, frazione di Pescina, per un importo complessivo di 100mila euro.