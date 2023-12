L’AQUILA: ANIME SANTE, LE CELEBRAZIONI DELLA SECONDA SETTIMANA DEL TEMPO DI NATALE

L’AQUILA – Proseguono nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio, in piazza Duomo all’Aquila, le solenni liturgie del Tempo di Natale.

Pertanto, sabato 30 alle ore 18,30 sarà celebrata la Messa prefestiva della Festa della Santa Famiglia di Nazareth, alla quale seguirà l’esecuzione del Concerto Gospel A Starry Night con il Coro “Voice of Joy” dell’Associazione Corale Lorenzo Perosi facente capo alla Chiesa del Suffragio.

Domenica 31 dicembre le Messe della Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe saranno celebrate solo al mattino alle ore 10,00 e alle ore 11,30 mentre, alle ore 18,00, monsignor Antonio D’Angelo, Arcivescovo Coadiutore di L’Aquila, presiederà, nell’ultimo giorno dell’anno civile, la liturgia prefestiva della Solennità di Maria Madre di Dio con la particolare intenzione per i 19 bambini battezzati nel 2023 al fonte battesimale della chiesa del Suffragio.

Prima della benedizione finale e gli auguri per vivere bene il nuovo tempo di grazia che a ciascuno viene donato, sarà intonato in gregoriano l’antico canto di lode del Te Deum Laudamus, per ringraziare insieme il Signore per il bene ricevuto, da ciascuno e dalla comunità nell’anno in conclusione ed anche per le prove sofferte che hanno rafforzato la fede dei credenti.

Le Messe solenni di lunedì 1° gennaio 2024, giorno di Maria, venerata come Madre di Dio, saranno al Suffragio secondo l’orario festivo alle ore 10,00 – 11,30 e 18,00. All’inizio di ciascuna celebrazione verrà intonato l’antico canto del Veni Creator Spiritus per invocare il patrocinio dello Spirito Santo sull’anno che sta per arrivare.