L’AQUILA: GRANDI RISULTATI DEL CT “MY TENNIS” CHE HA CONQUISTATO IL TITOLO REGIONALE FEMMINILE

L’AQUILA – Vittoria brillante per il C.T. My Tennis A.S.D. La compagine tennistica formata dalle aquilane Marcella Luzi, Carlotta Ludovici, Luisa Gioia, Lucia Proia, già promossa in serie C con la vittoria in semifinale sul Macht Point 2000di Montesilvano (2/0 contro la squadra composta dalle tenniste Grilli/D’Amario), ha sconfitto nella finale del 24 giugno fuori casa, con lo score di 2/1 la squadra ospitante del C.T. Mosciano.

Infatti, la Ludovici ha vinto il singolare contro la tennista di casa Sara Santarelli con il punteggio finale di 6/2-6/1, vincendo anche il doppio di spareggio assieme alla compagna Marcella Luzi, contro la compagine Santarelli – Contrisciani con il punteggio di 6/2-6/3. È stata una giornata sportiva emozionante in cui le tenniste aquilane con coraggio e determinazione hanno vinto l’incontro conclusivo. Le partite si sono giocate in una cornice gremita da un folto pubblico.

La squadra composta dalle tenniste aquilane con la vittoria in finale ha conquistato il titolo regionale femminile Abruzzo – Molise, guadagnando nel contempo (dopo aver vinto il girone della prima fase a discapito di ben tre compagini abruzzesi), già con la vittoria in semifinale la promozione in serie C. Una grande soddisfazione per questa nuova realtà sportiva nella quale è emigrata da qualche anno la tennista aquilana Carlotta Ludovici, militante in precendenza in serie B e in serie A2 con il C.T. Pescara e vincitrice di numerosi campionati regionali under e non, nonchè campionessa italiana Aiat nel 2011 e nel 2012. Il C.T. My Tennis A.S.D. si è aggiudicata la vittoria del campionato regionale, ma ha anche ottenuto la prestigiosa promozione in serie C. “Certe emozioni non possono essere spiegate, vanno solo vissute”.