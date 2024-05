MEDIO ORIENTE: ISRAELE RESPINGE PROPOSTA CESSATE IL FUOCO, “LONTANA DA RICHIESTE”

ROMA- Israele ha deciso di respingere la proposta di cessate il fuoco contenuta nel testo dei mediatori del Qatar e dell’Egitto, contenenti le modifiche volute da Hamas ed accettate ieri sera.

A dirlo in un discorso è lo stesso primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il quale ha ordinato alla delegazione israeliana arrivata oggi al Cairo per partecipare alle trattative di rimanere ferma sulle posizioni assunte in precedenza e non accettare l’ultima proposta.

Netanyahu ha spiegato che “la proposta di Hamas è lontana dalle richieste necessarie per Israele. L’obiettivo della proposta di ieri era quello di ostacolare l’ingresso delle nostre forze a Rafah, cosa che non è avvenuta. Non permetteremo ad Hamas di ricostruire le sue capacità militari”.

Inoltre, Israele “non permetterà ad Hamas di riprendere il controllo nella Striscia di Gaza”. Per questo “il nostro ingresso a Rafah è un passo molto importante”, ha concluso.