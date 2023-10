OSPEDALE LANCIANO, FEBBO (FI): “MANIFESTAZIONE IPOCRITA, 5STELLE VENTRILOQUI DEI LORO EX AVVERSARI”

LANCIANO – “Quello andato in scena ieri a Lanciano è stato l’esempio classico di una manifestazione ipocrita tipicamente pre elettorale stile Pd, ma cavalcata dai 5stelle. Da sottolineare infatti che Silvio Paolucci e Leo Marongiu, presenti alla manifestazione, hanno fatto un passo indietro lasciando la scena al rappresentante dei 5stelle perché impresentabili rispetto alla stessa sceneggiata pre elettore di 5 anni fa (novembre 2018, si votava a febbraio 2019) quando fecero arrivare il ministro Lorenzin per annunciare che il direttore generale del Ministero al rientro dall’Australia avrebbe firmato il decreto per attivare l’iter per la relazione del nuovo ospedale di Lanciano”.

Così, in una nota, il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo, che aggiunge: “Il direttore forse sarà rimasto ko dai canguri perché nessun decreto è mai stato firmato. A distanza di 5 anni i 5stelle si rendono ventriloqui dei loro ex avversari. Però lo fanno in modo goffo e soprattutto non raccontando la verità ai lancianesi e più in generale a quelli della provincia di Chieti che invece conoscono numeri e fatti realizzati da questo maggioranza di centrodestra in questo quinquennio.”

“Dopo la mia prima risposta – continua – ha evitato di di riprendere l’argomento piattaforma dell’elisoccorso perché sosteneva che non c’era nel Nuovo Ospedale e invece c’è eccome. Sulla presunta diminuzione del personale non entra nel merito perché conosce benissimo i numeri che lo e li smentiscono clamorosamente. Nel periodo 2019-2023 il personale dell’Asl2 è cresciuto di ben 462 unità (al netto dei pensionamenti) passando da 4.682 a ben 5.116 unità: dirigenti e medici da 870 a 971 + 101, infermieri da 1.882 a 2118 + 236, operatori OSS da 64 a 605 + 541, altro personale da 1.868 1.472 – 396”.

“Anche l’argomento delle stabilizzazioni non viene affrontato – sottolinea ancora Febbo – perché anche qui i numeri sono impietosi con i 5s ventriloqui del Pd, nel quinquennio 2019-2023 ben 634 tra personale medico, infermieri, oss e altro personale. Tralascio anche le capacità ingegneristiche del dottore in scienze infermieristiche ma l’abbattimento e la ricostruzione del nuovo ospedale che Lanciano ha voluto tenere dov’è può essere realizzato solo con un ‘taglia e cuci’ di palazzine vetuste prevalentemente non antisismiche con palazzine moderne, antisismiche, ecosostenibile ecc … ma escludendo (noi, cdx) interventi di project financing tanto caro al duo D’Alfonso&Paolucci su cui stranamente Taglieri favorevolmente sorvola. Per dialisi nessuna chiusura e trasferimento in vista nell’immediato , ma rispetto della normativa Lorenzin (quella di prima ….) che individua nella medicina del territorio il reparto con certi numeri, ma che può essere definita diversamente con locali idonei reperiti sempre su Lanciano, e comunque parliamo tra 3/4 di tempo. Però Pd, 5stelle e sinistri vari poi devono spiegare con onestà intellettuale anche perché da Atessa (e non solo) si può venire a Lanciano e viceversa assolutamente no”.

“Di fronte a questi fatti c’è tutta la dimostrazione della ipocrisia e falsità di un ‘centrosinistra allargato’che i lancianesi e gli labruzzesi ben conoscono, non è con questo che riusciranno a ribaltare il risultato elettorale del marzo 2024”, conclude Febbo.