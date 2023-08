CONSIGLIO ABRUZZO, FEBBO (FI): “DUE IMPORTANTI MISURE PER SISTEMA VITIVINICOLO E APICOLTURA”

L’AQUILA – Soddisfazione viene espressa dal capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Mauro Febbo, “per l’approvazione di due misure fortemente volute e sostenute dal gruppo consiliare di FI. Alla crisi determinata dalla peronospora che ha colpito il sistema regionale vitivinicolo, la cui produzione rischia una perdita secca di oltre il 60% della produzione, abbiamo risposto con l’unica proposta reale e concreta di cui la Regione ha disponibilità: un ‘prestito di conduzione’ differito al 31.12.2024, con impegno rinviato alla Legge finanziaria per arrivare così alla scadenza del 31.12.2025”.

“La Regione si farà carico di parte (55/60%)degli interessi a carico degli agricoltori per una spesa di € 2.500.000 annui a carico del Bilancio Regionale. L’auspicio è che a questo sostegno se ne aggiungano altri (sospensione dei pagamenti, dei contributi, dei mutui etc..) da parte del Governo e della Comunità Europea”.

“Alle oltre 1.000 aziende produttrici di miele (a titolo professionale), che occupano 2.300 addetti, viene riconosciuto un contributo per i danni economici per l’annata 2023 di circa 35/40 € ad arnia, per una spese complessiva di € 1.000.000 a carico del Bilancio regionale e che sarà integrata in sede di legge finanzia Un settore importante all’interno del comparto rurale che peraltro deve essere tutelato anche per le esigenze del circuito stesso della sostenibilità vitale umana”.

“Ringrazio i colleghi Angelosante, Di Matteo, Marcovecchio, Marcozzi, Santangelo, oltre il presidente Sospiri, per aver voluto, sostenuto e portato in approvazione queste misure di sostegno che ci sono state sollecitate giustamente dal mondo agricolo”, conclude Febbo.