PRESTITO AGRARIO, FEBBO: “PRIMO SOSTEGNO IMPORTANTE AD AZIENDE VITIVINICOLE”

L’AQUILA – “Arriva un primo, importante, segnale per le imprese vitivinicole alle prese con un momento di grande criticità dovuto, tra le altre cose, agli eventi climatici avversi. La Fi.R.A. S.p.A. ha pubblicato, per conto di Regione Abruzzo, l’Avviso ‘Piccolo Prestito Agrario’, una misura che fornisce liquidità alle aziende che hanno subito un danno di produzione nel 2023, a seguito di un mio emendamento approvato dal Consiglio regionale l’8 agosto scorso”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo.

“Era doveroso rispondere celermente, con un primo e immediato ristoro in attesa di risorse più ingenti, a tutte quelle realtà imprenditoriali del nostro comparto primario pesantemente colpite dal maltempo, oltre che dalla peronospera, riservandoci un ulteriore incremento di stanziamenti se necessario per questa tipologia di intervento. Le Misure più importanti da mettere in campo per i risarcimenti arriveranno dal Governo nazionale, mi auguro, e dalla nostra Finanziaria ma ripeto: questo vuole essere un segnale di forte attenzione e vicinanza a un comparto strategico per l’Abruzzo che va sostenuto e ‘protetto'”.