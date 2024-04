REGIONALI: MARSILIO SI TAGLIA LA BARBA IN DIRETTA, “PROMESSA MANTENUTA”

L’AQUILA – Promessa pre-elettorale mantenuta per Marco Marsilio, governatore dell’Abruzzo, di FdI, da poco riconfermato.

Prima delle elezioni regionali che lo hanno visto trionfare, Marsilio aveva fatto un fioretto telefonico con la trasmissione di Rai Radio1 ‘Un Giorno da Pecora’: “se vinco mi taglio in diretta da voi la barba, che ho da 35 anni”.

Come ogni politico che si rispetti, oggi il presidente dell’Abruzzo è tornato negli studi di Radio1 per tenere fede alla sua promessa e si è fatto tagliare a zero la barba da uno dei coiffeur del salone di Antonio Pruno, parrucchiere di Giorgia Meloni, sotto lo sguardo dei due conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

“Oggi ho scherzato un po’ con gli amici di Un Giorno da Pecora Radio1 che sono riusciti a tagliarmi la barba in diretta, ma ho anche dimostrato che mantengo la parola, sempre!”, scrive Marsilio.