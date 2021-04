RIAPERTURE, ZENNARO (LEGA): “COPRIFUOCO ENORME PROBLEMA PER TURISMO E RISTORAZIONE”

TERAMO – “Le riaperture in arrivo per il 26 aprile deliberate ieri dal Cdm prevedono l’eventualità del coprifuoco alle 22 e fino al 31 luglio, sarebbe un enorme problema per il sistema ricettivo, la provincia di Teramo, che sostiene il turismo balneare dell’Abruzzo, ne risulterebbe fortemente penalizzata”.

Lo dichiara il deputato della Lega Antonio Zennaro: “Una misura che pare non tener conto del fatto che le giornate si allungano. Soprattutto per i ristoratori delle località vicino al mare significherebbe a malapena riuscire ad ospitare un turno, i turisti, giustamente, vorranno godersi la spiaggia fino a tardi – aggiunge il deputato – Ci vuole buon senso, la Lega andrà avanti fino in fondo e, come ha dichiarato Matteo Salvini, sarà fondamentale un nuovo decreto da fare entro la prima metà del mese di maggio per venire incontro alle esigenze delle categorie”.