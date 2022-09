SALVINI A PESCARA, LEGA: ” GOVERNIAMO BENE L’ABRUZZO, ORA SALTO DI QUALITA”

PESCARA – “Sono orgoglioso del mio segretario Matteo Salvini che ci ha dato la possibilità di candidare in Abruzzo solo abruzzesi ed in ogni provincia un candidato in posizione eleggibile. Altri hanno fatto scelte diverse. La Lega ha scelto l’Abruzzo, l’Abruzzo è la Lega”.

Così il segretario regionale della Lega, Luigi D’Eramo, deputato uscente e ricandidato come capolista al proporzionale della Camera aprendo questa sera a Pescara il comizio che ha visto protagonista il leader nazionale del Carroccio, Matteo Salvini.

Il segretario nazionale è alla terza visita in Abruzzo considerando l’incontro con gli elettori fissato per domattina a Vasto.

In una piazza della rinascita gremita, D’Eramo ha sottolineato che “in questa regione governiamo province e comuni e abbiamo dimostrato il valore dei nostri consiglieri e assessori. Ora dobbiamo fare un salto di qualità e a differenza di chi vuole rappresentare l’Abruzzo con persone di altre regioni, noi lo faremo con i nostri amministratori. Gli stessi che a Pescara, una città così importante per l’Abruzzo, affrontano ogni giorno le problematiche dei cittadini”.

“Pescara ha una grande occasione, unica, concreta, irripetibile: poter essere rappresentata all’interno del Senato della Repubblica. E Pescara per avere la certezza di avere un senatore sa che deve votare la Lega così da avere in Senato Vincenzo D’Incecco, nostro bravissimo capogruppo in consiglio regionale”, ha concluso.

L’evento è stato presentato dalla consigliera regionale Sabrina Bocchino, candidata al Senato.

Il deputato uscente e ricandidato alla Camera Antonio Zennaro: “È una sfida importante perché per la prima volta si comporrà un governo espressione del popolo, basta con il Pd, che va al potere anche quando non viene votato e che vuole l’aumento delle tasse, basta con i tecnici. È il momento di dire basta. Basta alla Sinistra che vuole dare il reddito di cittadinanza a chi sbarca clandestinamente in Italia, Reddito di cittadinanza che arriva a quasi 800 euro mentre ci sono pensionati che ne prendono 500 e non arrivano a fine mese”.

Il senatore Antonio Bagnai, candidato all’uninominale del centrodestra nel collegio di Chieti: “La Lega vi invita alle urne perché l’Abruzzo ha bisogno di risollevarsi e può farlo solo con un governo di centrodestra. In commissione Finanze del Senato io dovrò occuparmi di liberarvi dal peso delle imposte. Ma soprattutto da quello delle balle che vi provano a raccontare quando vi dicono che noi vogliamo avvantaggiare i ricchi con la nostra proposta di riforma fiscale. La Flat tax che abbiamo già depositato in Senato e che aspetta solo di essere approvata ha un tetto di 56mila euro. Quindi chi va ad avvantaggiare? La classe media, chi ha bisogno”.

Il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, presidente della provincia di Pescara: “Va assicurata a questo territorio la presenza a Roma dei candidati della Lega sono tutti autorevoli rappresentanti del territorio. Ogni giorno svisceriamo i problemi dei cittadini nelle nostre amministrazioni e sapremo governare ancora meglio quando saremo all’interno di un governo di centrodestra”.

Vincenzo D’Incecco, capogruppo in Consiglio regionale e candidato come capolista al Senato: “In questa piazza 30 anni fa ho iniziato a fare politica e qui ho iniziato a difendere i diritti dei pescaresi e degli abruzzesi. Da tutta la vita ascolto i cittadini e i loro problemi e faccio il possibile per risolverli. Questa bellissima regione ha bisogno di essere difesa e solo Matteo Salvini, la Lega, ha permesso la candidatura di soli abruzzesi. Tutti i giorni, con le azioni amministrative che mettiamo in campo, siamo vicini a chi ha più bisogno, alle famiglie, agli ultimi, con impegno e dedizione: Vogliamo un’Italia libera, uno Stato che non ci mette tutti i giorni le mani in tasca con tasse e cartelle esattoriali. Il 25 settembre riprendiamoci l’Italia”.