SERVIZI SANITARI A CHIETI: STELLA (M5S) CONTRO FEBBO, “SOLO PROPAGANDA E ZERO FATTI”

CHIETI – “Il consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Febbo, sta gettando fumo negli occhi dei cittadini. Le competenze sui servizi sanitari sono della Regione e sono erogati attraverso la Asl. È evidente a tutti che la Asl di Chieti, per indirizzo del centrodestra regionale di Marsilio e Verì, ha chiuso il distretto sanitario a Chieti Scalo da oltre quattro anni creando molti disagi ai cittadini. Il resto è solo propaganda e promesse vuote: hanno detto che lo avrebbero riaperto presso i locali dell’ex stazione ferroviaria, ma è stata soltanto l’ennesima presa in giro. Il Comune di Chieti, offrendo alla Asl a titolo gratuito l’immobile dell’asilo Peter Pan, ha cercato una soluzione tampone per poter svolgere almeno alcuni dei servizi che sono stati tolti”.

Così l’assessore M5S alla Sanità del Comune di Chieti, Fabio Stella “Ma oggi il centrodestra vuole nuovamente capovolgere la realtà: sappiamo benissimo che l’Asl può sfruttare il comodato d’uso gratuito dell’ex asilo Peter Pan per realizzare la casa di comunità con i fondi del PNRR. Allo stesso tempo, il Comune di Chieti in dissesto non può tenere vincolato un immobile per per troppo tempo; la Asl dica chiaramente se vuole utilizzarlo o no! Sia chiaro una volta per tutte: le loro sono soltanto scuse per non fare nulla e per fare ancora una volta propaganda politica in vista delle elezioni regionali in cui sia Mauro Febbo, sia la Verì saranno di nuovo candidati. Non è possibile soddisfare le numerose richieste della Asl di Chieti e non per colpa di questa amministrazione comunale, ma a causa della situazione disastrosa ereditata dalle passate amministrazioni. I documenti che non si trovano sulla realizzazione del Peter Pan risalgono a fine anni 80. Il consigliere regionale Mauro Febbo, che è stato assessore al bilancio del comune di Chieti per molti anni, non si si è mai accorto che quel terreno non era intestato al comune ed ora parla. Se vuole gridare all’inefficienza, si guardi allo specchio e inizi a prendersela con se stesso”, conclude Stella.