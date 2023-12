TRIBUNALI ABRUZZO: PROROGA A GENNAIO 2026. FDI, “IMPEGNO MANTENUTO, GRANDE ATTENZIONE GOVERNO”

L’AQUILA – “Il decreto Milleproroghe approvato oggi dal Consiglio dei ministri contiene la proroga dell’apertura dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto fino al primo gennaio 2026. Una misura che permetterà di lavorare con maggiore serenità alla revisione della geografia giudiziaria”.

È quanto dichiarano, in una nota congiunta, i parlamentari abruzzesi FdI, Etelwardo Sigismondi, Guido Liris, Guerino Testa.

“Il governo Meloni conferma, così, la grande attenzione dimostrata da sempre nei confronti dei tribunali abruzzesi. Non sfugge infatti come, a differenza del passato, non vi sarà bisogno di emendamenti al decreto poiché la proroga è già contenuta nel testo approvato dal Consiglio dei ministri. Abbiamo, dunque, mantenuto l’impegno preso con i territori, con i presidenti delle Province, con i sindaci, e con i presidenti degli ordini forensi”.

“Siamo contenti del lavoro di squadra che ha portato a questo risultato e che ha visto impegnati oltre a noi parlamentari abruzzesi di Fratelli d’Italia anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che sul tema ha promosso specifiche riunioni con i ministri interessati. Un ringraziamento va al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ai ministri Carlo Nordio e Luca Ciriani e al sottosegretario Andrea Delmastro per aver accolto e sostenuto la nostra richiesta di proroga”, concludono.