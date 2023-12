TRIBUNALI MINORI: IL SINDACO DI AVEZZANO, “BENE LA PROROGA ORA SERVE PIU’ PERSONALE”

AVEZZANO – “Bene la proroga. Ora bisogna risolvere il nodo del personale”, è la dichiarazione del Sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio, coordinatore del comitato per la salvezza dei tribunali sub provinciali sull’approvazione in Consiglio dei ministri della proroga che mette in salvo i presidi di giustizia di Avezzano, Sulmona nell’aquilano, Lanciano e Vasto, nel chietino, fino al 31 dicembre 2025. “Il provvedimento contenuto nel Milleproroghe e da noi sollecitato – spiega il sindaco – è importante perché permette di lavorare alla salvezza definitiva che deve concretizzarsi con la revisione della geografa giudiziaria”.

Proprio ieri è arrivato l’ok ufficiale, un provvedimento che era stato chiesto al governo dal comitato stesso composto da sindaci e rappresentanti degli ordini forensi delle quattro città abruzzesi anche nell’ultimo incontro avvenuto nella sede della Regione Abruzzo in via Piave, a Roma. Un incontro sollecitato dal Comitato e convocato su richiesta del Presidente della Regione Marco Marsilio.

“La proroga – continua di Pangrazio – dovrà essere funzionale all’approvazione della legge di riforma. Questo aspetto la rende diversa dalla altre avvenute in passato. Ma l’urgenza, adesso, è legata alla riapertura perentoria delle piante organiche delle sedi di giustizia che vivono una forte scopertura del personale evidenziata su scala regionale. Senza personale amministrativo e senza turnover per via dei vari pensionamenti, i presìdi non possono svolgere il loro ruolo con costanza, respiro ed efficienza”.