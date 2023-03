TROVATO MORTO IL SENATORE PD BRUNO ASTORRE, PROCURA INDAGA PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO

ROMA – Il senatore del Pd Bruno Astorre è morto mentre si trovava in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci.

Il portone dell’immobile è adesso chiuso e sono appena entrati il segretario generale di Palazzo Madama accompagnato dal dirigente dell’ispettorato della Polizia di Stato presso il Senato.

Astorre – nato a Roma l’11 marzo 1963 – avrebbe tra poco compiuto 60 anni. Senatore dal 2013 era segretario regionale del Pd nel Lazio dal dicembre del 2018. Era sposato con Francesca Sbardella, sindaca eletta con il Pd di Frascati.

La Procura di Roma ha avviato, come atto dovuto, un fascicolo di indagine. Il procedimento, come avviene in questi casi, è rubricato come istigazione al suicidio. È previsto un sopralluogo a Palazzo Cenci da parte del pm di turno.

Secondo quanto si apprende dopo il sopralluogo la Procura, esaminate le risultanze dell’atto istruttorio, valuterà se disporre l’autopsia. L’esame autoptico viene comunque preceduto da una prima verifica sul posto del medico legale.

Sono ancora in corso il rilievi della scientifica all’interno del palazzo. All’esterno – in piazza Sant’Eustachio, a pochi metri dall’ingresso principale di Palazzo Madama – si stanno radunando parlamentari e consiglieri comunali.

Numerosi gli esponenti del Pd romano così come senatori e deputati che lo conoscevano, oltre a giornalisti e fotografi e alcuni passanti. Il portone di Palazzo Cenci resta chiuso, davanti ci sono due carabinieri