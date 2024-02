REGIONALI: MARINELLI, “IL 10 MARZO SCELTA PER IL FUTURO, ABRUZZO DEVE VOLTARE PAGINA”

PESCARA – “Il clima è davvero positivo e favorevole, c’è crescente interesse per la nostra proposta politica e per il candidato presidente, il professor Luciano D’Amico. Dobbiamo far capire a più persone possibili quale sarà il 10 marzo la posta in gioco. Non è indifferente se Marsilio sarà ancora presidente, visti i risultati molto negativi, o se riusciremo finalmente a voltare pagina”.

Così nell’intervista streaming ad Abruzzoweb, Daniele Marinelli, segretario regionale del Partito democratico, alla vigilia del tour elettorale di domenica 4 febbraio, della segretaria nazionale Elly Schlein in provincia di Teramo, dalle ore 9 a Castelli, per poi proseguire a Isola del Gran Sasso, a Teramo, dalle 11.30 alle 12.40, e infine a Bellante, nella riserva naturale del Borsacchio, a Roseto, a Giulianova e alle 18,30 a Mosciano Sant’Angelo.

“Elly Schlein è la terza volta che viene in Abruzzo, segno di grande vicinanza ed anche dell’importanza anche simbolica che queste elezioni rivestono a livello nazionale. Purtroppo c’è disaffezione per la politica, ma le abruzzesi e gli abruzzesi devono andare a votare, devono scegliere il loro destino, perché se non lo faranno loro, come avvenuto in questi anni le scelte saranno prese a Roma, e non a favore di questa regione”.

Conclude Marinelli, “occorre chiedersi prima di tutto, ‘in questi cinque anni la mia situazione è peggiorata e migliorata?’ E la risposta è evidente, è peggiorata, basti guardare agli enormi problemi della sanità pubblica, dei trasporti, basta leggere i dati che attestano una arretramento economico, frutto del mancato governo della Regione, dove Marco Marsilio ha tagliato nastri di opere pubbliche pensate e finanziate nella precedente legislatura dal centro-sinistra, ma non ha una visione strategica”.