USANO LO SPRAY URTICANTE PER GUADAGNARE LA FUGA DOPO UN FURTO IN CASA A PESCARA: PRESI 2 MOLDAVI

PESCARA -Si sono introdotti furtivamente all’interno di una casa singola per rubare e una volta scoperti dal proprietario, che stava rincasando, hanno utilizzato dello spray urticante, spruzzandolo sugli occhi, per dileguarsi. La loro fuga però è durata poco perché, gli agenti della Volante di Pescara li hanno immediatamente rintracciati e bloccati poco distante dall’abitazione. In stato di arresto, con l’accusa di rapina aggravata in concorso, sono finiti due giovani cittadini moldavi di 19 e 30 anni, senza fissa dimora.

Nel dettaglio, nella prima serata di ieri, i due giovani, dopo aver forzato una porta finestra dell’immobile, sito nella zona nord della città, hanno rovistato all’interno, mettendo a soqquadro tutti gli ambienti e prelevando denaro contante. In tale frangente, il proprietario è tornata in casa, sorprendendo i due giovani intenti a frugare nei cassetti. Per guadagnare la fuga, i due hanno spruzzato sul volto dell’uomo dello spray urticante e sono riusciti a dileguarsi. Gli agenti delle volanti, immediatamente allertati, ottenuta una descrizione dei due, hanno immediatamente iniziato a setacciare le possibili vie di fuga e sono riusciti a rintracciare e bloccare i due giovani che, dopo le formalità di rito, sono stati arrestati.