VIGILI DEL FUOCO L’AQUILA: ERMANNO PITONE RIELETTO SEGRETARIO PROVINCIALE DEL CONAPO

L’AQUILA – Ermanno Pitone è stato rieletto all’unanimità segretario provinciale dell’Aquila del Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco.

Nel corso del congresso provinciale, alla presenza di numerosi iscritti, insieme a Pitone sono stati eletti anche: Federico Camorchia, vice segretario; Livio Sevi, tesoriere e i componenti della segreteria provinciale Gianluca Pieri, Lucio Crisante, Carlo Ciccarini, Stefano Loparco e Daniele Innocenzi.

Per le sedi distaccate di Avezzano, Sulmona e Castel di Sangro sono stati eletti rispettivamente: Emiliano D’Ovidio, Carmelo Amico e Domenico Petrocelli.

“Ringrazio tutti voi – ha affermato Pitone dopo la sua riconferma – che in questi cinque anni avete riposto in me e nella segreteria uscente la massima fiducia che, tra l’altro, ci ha permesso di crescere ancora, consolidando la presenza del Conapo in provincia dell’Aquila e risultando di gran lunga la prima organizzazione sindacale in termini di adesioni. Segno evidente che la grandissima mole di lavoro prodotta ha portato benefici al personale che riconosce alla nostra organizzazione sindacale impegno, serietà e concretezza. Anche per i prossimi anni – assicura infine il segretario – i nostri colleghi potranno contare sull’impegno e la determinazione che da sempre ci contraddistinguono”.

Presente al congresso provinciale anche il segretario regionale dell’Abruzzo, nonché coordinatore per il Centro Italia del Conapo, Elio D’Annibale che nel salutare gli intervenuti ha voluto ricordare Antonio Brizzi, fondatore e segretario generale del Conapo fino alla sua prematura scomparsa avvenuta solo qualche mese fa. Successivamente D’Annibale ha ringraziato la segreteria uscente “per l’ottimo lavoro svolto. Cinque anni fa – ha ricordato – quando Pitone è stato eletto segretario provinciale, la segreteria del Conapo contava circa 90 iscritti. Oggi ne siamo 150 su poco più di 200 vigili del fuoco nell’intera provincia aquilana. Non credo sia necessario aggiungere altro. Alla nuova segreteria – ha concluso – porgo i migliori auguri di buon lavoro, assicurando a tutti la massima e consueta collaborazione della segreteria regionale”.

Infine Daniele Sbarassa, componente della segreteria generale del Conapo, nel portare agli intervenuti i saluti del segretario generale aggiunto Marco Piergallini e di tutto l’esecutivo nazionale e nel formulare gli auguri ai neo eletti, ha ricordato alcuni dei più recenti e storici risultati portati a casa dal Conapo a beneficio di tutto il personale. In particolare Sbarassa ha ricordato la grande manifestazione del novembre 2019, quando il Conapo ha portato in piazza Montecitorio migliaia di vigili del fuoco in protesta, ottenendo lo stanziamento dei 165 milioni per l’allineamento delle retribuzioni dei vigili del fuoco con quelle delle forze di polizia, “il più grande stanziamento economico mai visto nella storia del Corpo”. “Un’altra vittoria targata Conapo – ha concluso – è l’estensione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco del meccanismo dei 6 scatti previdenziali. In 3 anni, grazie alla crescita del Conapo, abbiamo recuperato 30 anni di abbandono sindacale grazie a chi ci ha dato forza e permesso tutto questo. Dedicato ad Antonio Brizzi”.