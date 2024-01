ADDIO AL PROFESSOR CORSI: LUTTO E COMMOZIONE A TRASACCO E IN TUTTA LA MARSICA

TRASACCO – Lutto a Trasacco (L’Aquila) per la morte dello storico professore Carmine Giovannino Corsi, docente di disegno per molti anni in diverse scuole medie della Marsica. Lo rende noto Marsica live.

Tante le parole dedicate dai suoi ex alunni come riporta il sito. “Caro prof, ricordo come fosse ieri quando sulla tua scrivania iniziavi a buttare giù linee dritte, curve, tratteggi che all’inizio non parevano avere alcun collegamento. Poi magicamente il quadro si completava e con stupore potevo osservare l’ennesima parte di un fumetto o di una storia. Persona speciale. Riposa in pace. . “Un grande dispiacere, fino a pochi giorni fa’ eri nella “nostra” via Genova a fare la tua solita passeggiata e, come sempre, fermandoci qualche istante per un saluto, avevi sempre una parola affettuosa e rassicurante verso i miei figli. Sei stato un uomo e un Professore buono, scrupoloso nel tuo lavoro, amato e apprezzato da tutti, e soprattutto, malgrado la vita negli ultimi anni ti abbia cagionato molto dispiacere, hai mantenuto intatta la tua gentilezza e sensibilità. Ciao Professo’, adesso puoi farti lunghe passeggiate nel regno di Dio insieme ai tuoi cari”.