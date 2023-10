AMADORI: ACCORDO PER 200 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO A MOSCIANO SANT’ANGELO

TERAMO – “Firmato ieri un importante accordo sindacale per ridurre la precarietà del lavoro in Amadori. Nell’ambito della trattativa per il rinnovo del contratto integrativo aziendale della All Coop di Mosciano Sant’Angelo, gruppo Amadori, le segreterie provinciali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, insieme alla Rsu, hanno siglato con la direzione dell’azienda un primo accordo per stabilizzare a tempo indeterminato duecento lavoratrici e lavoratori che da stagionali diventeranno fissi”.

Lo annunciano, in una nota, gli stessi sindacati.

Cento dei lavoratori, viene spiegato, passeranno a tempo indeterminato in base all’anzianità di servizio. La trattativa per il rinnovo del contratto integrativo proseguirà con giornate già calendarizzate per definire la parte normativa ed economica del contratto aziendale.

Le tre sigle esprimono “soddisfazione per il risultato raggiunto nonostante non siano mancati momenti di tensione vista la distanza tra le posizioni iniziali. L’auspicio – concludono – è quello di concludere la trattativa in tempi brevi per dare risposte concrete alle aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori”.