BILANCIO REGIONALE ABRUZZO: FINE GESTIONE PROVVISORIA, TESTO PROMULGATO E PUBBICATO SUL BOLLETTINO

L’AQUILA – E’ finalmente entrato in vigore il Bilancio di previsione 2023-2025, della Regione Abruzzo, che esce così dalla gestione provvisoria, con spese contingentate. Il testo promulgato dal presidente della Regione Marco Marsilio, è stato pubblicato ieri sul Bollettino ufficiale, il Burat.

Si risolve pertanto la vicenda della manovra di bilancio regionale congelata per un mese, proprio perché il maxi emendamento arrivato all’ultimo momento non è stato accompagnato dal provvedimento obbligatorio che autorizza la spesa, indicando il capitolo da cui poter attingere. Determinante è stata l’approvazione martedì in consiglio di un provvedimento che apportava modifiche di natura tecnica.

Il bilancio era stato approvato la notte del 30 dicembre, ma poi era rimasto congelato.

Sbloccati ora i 12 milioni di fondi a pioggia a Comuni, eventi e associazioni , i milioni per il Napoli calcio, i contributi per i malati oncologici e per la vita indipendente o gli aiuti per le bollette di gas e luce delle famiglie che restano comunque vincolati ai finanziamenti per il Covid, e altre misure degli emendamenti dell’ultim’ora rispetto a tutto il resto della manovra arrivata in aula.

Ancor peggio era accaduto in tema di tempistiche nel 2018, quando il bilancio è stato pubblicato il 5 febbraio del 2018 con il centrosinistra al governo della Regione .