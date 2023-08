CAMPLI: TORNA IL 18 AGOSTO LA STORICA SAGRA DELLA PORCHETTA ITALICA

CAMPLI – Mancano pochi giorni all’inizio della 52/a edizione della Sagra della Porchetta italica di Campli che si svolgerà dal 18 al 23 agosto 2023, con la partecipazione di 9 maestri porchettai locali: Luciano Bosica di Teramo, Nicolino Mercurii di Colledara, Lucio Di Stefano di Colledara, Massimo Fagioli di Campli, Fulvio Pallotta di Campli, Andrea Foco di Campli, Emidio Falasca di Teramo, Viro Galliè di Nereto e Fratelli De Federicis di Basciano.

La storica rassegna è stata presentata oggi al Consorzio Bim, alla presenza del sindaco di Campli, Federico Agostinelli, del presidente della Proloco Pierluigi Tenerelli insieme ad altri componenti del direttivo, dell’assessore regionale alle Politiche Sociali, Pietro Quaresimale, dal vicepresidente del Bim, Luca di Girolamo e del consigliere comunale Agostino Rapini.

Come sempre tanti eventi, spettacoli e iniziative collaterali, tra cui il live show di Gianni Schiuma il 22 agosto, visite guidate, laboratori gratuiti per bambini e la cicloturistica in programma il 20 agosto. Quest’anno novità per le auto è predisposto il parcheggio attiguo al Palazzetto dello Sport, oltre ad altre aree.

“Siamo giunti alla 52/a edizione della sagra più antica d’Abruzzo”, spiega il sindaco Agostinelli “che non ha mai conosciuto interruzioni, e già insignita del titolo di sagra di qualità, di eccellenza e longevità. La Sagra della Porchetta Italica di Campli si afferma sempre più come un evento in costante espansione e un appuntamento fondamentale per i buongustai e gli estimatori della tradizione culinaria abruzzese”.

“Saranno nove le porchette in gara” afferma il presidente della Proloco di Campli, Tenerelli. “Si seguirà l’ormai consolidato sistema di valutazione che prevede assaggi condotti per tre serate da giurie tecniche specializzate. La domenica a pranzo, oltre alla giuria popolare, anche la giuria della critica e quella social avranno l’opportunità di esprimere il loro giudizio sulle porchette”.