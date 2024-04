COMUNE VASTO: MENNA AZZERA GIUNTA, “PIANIFICARE NUOVE SFIDE PER LA CITTA'”

VASTO – Per il sindaco di Vasto (Chieti), Francesco Menna, “è tempo di pianificare nuove sfide per la città” e così oggi pomeriggio, affiancato dal segretario comunale Pasquale De Falco, ha tenuto una conferenza stampa per spiegare le ragioni che lo hanno spinto ad azzerare la Giunta.

Annunciando che alla prossima Giunta affiderà tre nuove deleghe – una per le acque bianche e nere e crisi idrica, una per la Via Verde e Costa dei trabocchi, l’altra dedicata al project financing – Menna ha illustrato gli obiettivi raggiunti e quelli in via di realizzazione.

E fra questi, proprio oggi è stata demolita parte dell’edificio dell’ex asilo ‘Carlo Della Penna’; è stata demolita la scuola ‘Aniello Polsi’, sarà abbattuto a breve e ricostruito l’edificio in via Naumachia, Vasto Marina è stata riqualificata. Menna ha aggiunto che il cimitero si sta avviando verso la fase di espansione, Palazzo d’Avalos è oggetto di una mega ristrutturazione e allo stesso tempo diventa sede di conferenze nazionali e internazionali; il corpo di Polizia locale è il più numeroso dell’Abruzzo con 36 agenti; il sistema di videosorveglianza conta oltre 100 telecamere.

“Non ci sarà per me il terzo mandato – ha detto Menna – È tempo di lavorare per pianificare nel ridisegnare nuove sfide per la città. È mio dovere contribuire a creare in modo ancora più capillare una squadra e far crescere le migliori figure politiche spendibili in termini di esperienza e multidisciplinarità, per il buon governo di Vasto e per il bene e il futuro del centrosinistra vastese. La squadra che mi ha affiancato in questi mesi ha dimostrato con dedizione di saper raggiungere tutti gli obiettivi prefissati. A loro tutti esprimo gratitudine per il gigantesco lavoro svolto”.

Menna ha concluso: “La sfida che ci attende dovrà essere ancora più impegnativa e stimolante per tutti. Una scelta voluta nello spirito di rinnovamento con il quale ho caratterizzato anche il mio primo mandato. Incontrerò i gruppi consiliari e le segreterie di partito per condividere riflessioni, sfide e quanto necessario per giungere in tempi brevi alla nomina della nuova giunta”.