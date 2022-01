COVID: PROGETTO AMAZOOM INI, BAMBINI E ADOLESCENTI IN CARICO PER DISTURBI POST TRAUMATICI

ROMA – Un numero in aumento, tra i 2mila bambini e adolescenti fino ai 18 anni presi in carico,

assieme alle loro famiglie, per tutti i traumi, di coloro che devono far fronte ai disturbi provocati

dalla pandemia del covid-19, e dalla sottrazione dei bisogni di contatto, di aggregazione, di

esperienza ludica e ricreativa, delle normali relazioni sociali.

Questo un primo bilancio dell’importante servizio messo in campo con il progetto Amazoom, dai

Centri di scienze riabilitative e diagnostiche per l’età evolutiva operanti nel Gruppo Ini, l’Istituto

Neurotraumatologico Italiano, fondato dal compianto professor Delfo Galileo Faroni, che da oltre

70 anni opera nel Lazio, in Abruzzo e nel centro-sud Italia.

Responsabili del progetto sono la dott.ssa Maria Nicoletta Aliberti, neuropsichiatra infantile, la dott.ssa Fabiana De Iorio, psicologa e psicoterapeuta, e il dott. Claudio Marrella, psicologo.

“Con la pandemia – spiega Aliberti – si è palesata la necessità di offrire uno spazio ulteriore e

dedicato soprattutto ai bambini e ai genitori con esperti pronti a dare risposte all’importante

condizione di affaticamento psicologico e mentale che si è cominciato a palesare con la pandemia.

Abbiamo rilevato una accentuazione dei disturbi legati alla difficoltà di controllare l’impulsività e

l’aggressività, disturbi del comportamento alimentare e disturbi ansiosi, fino alla depressione”.

Il servizio si sviluppa attraverso una prima visita di un medico neuropsichiatra in presenza dei

genitori con il loro bambino, finalizzata a valutare il bisogno e l'analisi dei sintomi. In seguito alla condivisione con la famiglia di quello che è stato l'esito valutativo, si struttura un percorso di presa in carico, in cui la famiglia e il bambino vengono accolti e sostenuti in un percorso di riabilitazione integrata, che può essere legato alla psicomotricità, alla logopedia, al supporto psicologico.

Le visite possono essere svolte anche a distanza, con collegamento on line, in caso di quarantene e

positività al covid.

“Una situazione problematica che sta emergendo – spiega ancora la dottoressa Alberti – e su cui

c’è massima attenzione a livello scientifico, è quella relativa alla popolazione di bambini che sono

nati durante la pandemia, nella fascia da 0 a 3 anni, che hanno sperimentato dal momento della

nascita una nuova modalità di relazioni sociali e affettive, segnate dall'impossibilità di avere un contatto diretto con la famiglia ristretta a causa di infezioni in corso e limitazioni alla mobilità”.

Per fruire del servizio si può contattare il numero unico, anche per WhatsApp, 342.7533737 o

telefonare alle singole strutture: INI Villa Dante età evolutiva di Guidonia (0774.351211 oppure

0774.351239), Villa Alba di Fonte Nuova (06 8378041), Villa Alba di Veroli (0775.338505

0775.338511), INI Medicus di Tivoli (0774.33881).

Il Gruppo conta 10 strutture sanitarie, oltre 1200 posti letto e circa 2mila dipendenti. A Canistro, in Abruzzo, la clinica Ini è convenzionata nella monospecialistica in ortopedia e riabilitazione con il sistema sanitario nazionale.