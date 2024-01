INTELLIGENZA ARTIFICIALE E ACCOUNTABILITY P.A: “PROVINCIA L’AQUILA ALL’AVANGUARDIA SU URBANISTICA”

L’AQUILA – Sensibilizzare le agende politiche locali e le conseguenti decisioni tecniche in fase attuativa, un momento di formazione e aggiornamento per i funzionari pubblici, nonché l’occasione per presentare un importante protocollo d’intesa tra Regione e le quattro Province abruzzesi per la sperimentazione e la definizione di metodologie, strumenti e tecnologie a supporto dei processi di valutazione ambientale.

Questo l’obiettivo del convegno organizzato dalla Provincia dell’Aquila intitolato “Intelligenza artificiale e accountability per la P.a., le scelte urbanistiche di oggi per l’ambiente di domani, nell’era dell’intelligenza artificiale”, che si è tenuto questa mattina presso la sede Ance nel capoluogo regionale.

Sono intervenuti, tra gli altri, il sottosegretario di Stato, senatore Claudio Barbaro, il presidente della Provincia Dell’Aquila Angelo Caruso, il direttore generale dell’Unicef Paolo Rozera, il presidente dell’ International Association for Impact Assessment, l’ignegner Giuseppe Magro, l’ ingegner Andrea De Simone, la soprintendente Cristina Collettini e l’architetto Mario Rainaldi, che hanno affrontato tematiche riguardanti l’ ambito della pianificazione urbanistica in relazione alle valutazione ambientali.

Nel corso dell’evento sono stati illustrati i più innovativi strumenti di supporto, fondamentali per le decisioni, come le piattaforme digitali di gestione VAS e monitoraggio degli impatti sull’ambiente.

Tra le più rilevanti novità della piattaforma, presentata dall’ ingegner Giuseppe Magro, la condivisione sui social-media come prassi ordinaria, anche alla luce dell’ambiziosa sfida di implementare, consapevolmente e responsabilmente, l’intelligenza artificiale.

“Esprimo soddisfazione per l’esito dell’incontro – dichiara in una nota il presidente Angelo Caruso – che rappresenta un evento strategico, del panorama nazionale, delle prime applicazioni degli studi ambientali supportati dall’ intelligenza artificiale sottolinenando il privilegio di aver lanciato per primi queste nuove sfide digitali”.