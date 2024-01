PROVINCIA L’AQUILA: SCONTRO CENTRODESTRA. DE SANTIS, “DELEGHE NON CONDIVISE”, CARUSO, “NO A CRISI”

L’AQUILA – È scontro nel centrodestra nella Provincia dell’Aquila in merito alle deleghe conferite nei giorni scorsi ai consiglieri eletti a fine dicembre.

Ad attaccare il presidente della Provincia, nonché sindaco di Castel Di Sangro, Angelo Caruso, di FdI, è stato il portavoce della Lega Abruzzo Francesco De Santis, assessore all’Urbanistica del Comune dell’Aquila, che ha espresso “forte disappunto riguardo alle recenti decisioni unilaterali prese da Caruso”, che “ha assegnato autonomamente le deleghe ai consiglieri, senza consultare le segreterie provinciali del centrodestra”.

Una presa di posizione alla quale è subito seguita la replica del presidente Caruso, che ha sottolineato: “Il conferimento delle deleghe che ho assegnato per la quarta volta dalla mia presidenza non ha mai suscitato reazioni di questo tipo, anzi sempre apprezzate per equilibrio e coerenza, proprio perché assunte nel pieno rispetto delle forze politiche”.

Secondo De Santis, si è trattato di “un atteggiamento che risulta essere offensivo per la dignità dei partiti di centrodestra che negli ultimi anni hanno sostenuto la coalizione nella provincia dell’Aquila. Partiti che si sono riuniti più volte sotto indicazione dello stesso presidente per concordare insieme la lista del centrodestra a sostegno della composizione del consiglio e che hanno lavorato a sostegno della stessa figura di Caruso. Nessun ragionamento con le segreterie provinciali del centrodestra è stato fatto per decidere però a chi andasse affidata poi la vicepresidenza, a chi andasse affidata la gestione amministrativa delle scelte strategiche per la viabilità e per le scuole. Evidentemente per il presidente Caruso, di Fratelli d’Italia, la coalizione esiste solo nella misura in cui serve il sostegno elettorale per essere eletto. Come Lega, chiederemo la convocazione urgente delle segreterie provinciali del centrodestra per chiarire le diverse posizioni. Ci auguriamo che la riforma delle province arrivi presto a compimento, così da permettere ai cittadini marsicani, peligni ed aquilani di votare democraticamente i propri rappresentanti”.

Sul punto Caruso ha tenuto ad evidenziare: “In 6 anni non si sono avute crisi o momenti di difficoltà nella vita politica della provincia. L’auspicio di De Santis sul ritorno all’elezione diretta è una proposta che l’Upi chiede da anni, proprio per sganciare il risultato dalle casacche che oggi consentono a tanti di essere eletti avvalendosi del consenso nazionale del partito di appartenenza. Ad ogni buon conto resto a disposizione per ogni chiarimento, magari di ordine geografico”.