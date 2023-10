ISIS: SOSPETTO PROSELITISMO, DETENUTO TRASFERITO DA VASTO

VASTO – Un detenuto del carcere di Vasto è stato trasferito in una struttura del Nord Italia.

Si tratta di M.Y di 38 anni, proveniente dall’Africa settentrionale sospettato di essere vicino al fondamentalismo islamico.

Gli agenti della Polizia penitenziaria hanno ritenuto alcuni comportamenti ambiguamente finalizzati a fare proselitismo per l’Isis e a inneggiare all’organizzazione. L’uomo è in carcere per diversi reati.

La prima udienza si terrà il 18 dicembre prossimo e l’imputato potrà partecipare per via telematica per motivi di sicurezza.