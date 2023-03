L’AQUILA: RIAPERTO PARCO GIOCHI AL CASTELLO, COMPLETAMENTE RINNOVATO E CON SPAZI MUSICALI E LETTURA

L’AQUILA – Da oggi le bambine e i bambini a L’Aquila possono tornare nel parco giochi al Parco del Castello, completamente rinnovato, nuovi giochi, area musica, spazio di lettura e di scambio culturale con libreria “libera” per più fasce di età, due casette play house e un nuovo trenino con struttura scivolo per i più piccini.

Dichiara l’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta: “tanti gli interventi effettuati per la messa in sicurezza e tante le novità che ci attendono: nuova area musicale con xilofono allegro e armonioso, tamburi e percussioni dai materiali innovativi e colorati. L’ area è stata divisa per fasce di età così da consentire a tutti i bambini di giocare in modo più sicuro ed agevole; inoltre, è stata completamente rimossa la pavimentazione centrale formata da erba sintetica, cemento e pavimento anticaduta , che è stata sostituita da un unico tappeto di gomma colata ricco di disegni colorati dal tema “spaziale”.

Oltre a tutto questo, sono stati eseguiti lavori di controllo , manutenzione , riparazione e sostituzione in tutti i giochi presenti nel parco, in particolare nel gioco del “Galeone”, dove sono state sostituite reti e molle. Da oggi, infine, sarà possibile fermarsi a fare uno spuntino o un pic-nic nell’area attrezzata con nuovi tavoli e panchine dal design moderno.