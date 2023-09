L’AQUILA: SINDACO BIONDI INCONTRA GENERALE FAILLA, NEO COMANDANTE SCUOLA GUARDIA DI FINANZA

L’AQUILA – ll sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha ricevuto questa mattina nella sede di Palazzo Fibbioni il generale di divisione Gabriele Failla, da luglio scorso comandante della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza.

“Ho fatto le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al generale Failla”, commenta il primo cittadino, “che si appresta a guidare una delle istituzioni più importanti per la nostra città, centro di formazione di eccellenza a livello nazionale, presidio dello Stato e cuore pulsante su cui la nostra comunità ha sempre potuto contare, basti ricordare il ruolo cruciale che ha avuto durante l’emergenza terremoto”.

“Il generale Failla guiderà la Scuola nel momento di sua massima espansione, considerando che non si erano mai raggiunti gli attuali 3.500 allievi, con l’intenzione e la prospettiva di far ripartire al 100% l’Istituto, dopo le limitazioni imposte dalla pandemia”, aggiunge il sindaco Biondi, che allo stesso tempo rivolge “un ringraziamento al generale di divisione Cristiano Zaccagnini, che negli ultimi tre anni ha guidato il prestigioso polo formativo delle Fiamme Gialle, al quale auguro buon lavoro nel nuovo prestigioso incarico di comandante regionale della Guardia di Finanza in Liguria”.