LISTE D’ATTESA: LA ASL DI TERAMO PAGA SPAZI E PRESTAZIONI ESTERNE AD UTENTI

TERAMO – La Asl Teramo, per la prima volta, ha istituto l’Alpi aziendale (attività libero-professionale intramuraria): acquisterà dai propri dipendenti spazi di libera professione a cui gli utenti potranno accedere pagando solo il ticket, qualora non esenti. Il costo dell’attività sarà, quindi, a carico del bilancio aziendale.

In una prima fase, saranno acquistate prestazioni di diagnostica per immagini. La previsione di spesa è di circa 136mila euro, nel trimestre ottobre-dicembre 2023, per l’acquisto di circa 1.700 prestazioni diagnostiche. Questa è una delle iniziative attivate dalla Asl per ridurre le liste d’attesa.

“La riduzione dei tempi di attesa – dice il direttore generale Maurizio Di Giosia – è uno dei punti basilari delle linee programmatiche di questa direzione. I piani finora attuati, con il sostegno economico della Regione, hanno affievolito il cronico disagio dei cittadini, relativamente ai percorsi di accesso alle cure ambulatoriali e chirurgiche. Rimangono, tuttavia, ancora zone di criticità, rispetto alle quali abbiamo inteso varare nuove misure”.

L’altra misura è l’acquisto di prestazioni di diagnostica per immagini da erogatori privati autorizzati/accreditati.

Tali acquisti seguono all’acquisizione di circa 15mila prestazioni su base annuale, garantita da un operatore privato accreditato ormai da anni.

Dal 6 ottobre saranno acquistate, da privati autorizzati, Tac per la gestione della presa in carico di pazienti oncologici ed ecografie per lo smaltimento delle liste di attesa. Si prevede di acquistare complessivamente circa 126 Tac e 240 ecografie, per una spesa presunta di circa 33.500 euro, sempre nel trimestre ottobre-dicembre 2023. Saranno inoltre acquistate a breve da privati accreditati Tac (n.83), Risonanze magnetiche (n. 308), Ecografie (n. 257) ed Ecolordoppler (n. 420), per una complessiva spesa presunta pari ad 73.800 euro. 162 colonscopie e 100 gastroscopie, per una spesa presunta pari a 72.200 euro nel trimestre ottobre-dicembre.