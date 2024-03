MAXXI L’AQUILA: A PASQUA E PASQUETTA APERTURE STRAORDINARIE E VISITE GUIDATE

L’AQUILA – A Pasqua e Pasquetta aperture straordinarie al Museo Maxxi dell’Aquila, visite guidate alla mostra “Diario Notturno. Di sogni, incubi e bestiari immaginari”, che resterà aperta comunque fino al 12 maggio.

Nelle opere presenti in mostra, forme biomorfe e ibridismi insoliti, che esplorano i territori limitrofi tra mondo umano, animale e vegetale. Si incontra così il Draco Piscis di Agnes Questionmarsk che evoca una creatura marina dall’identità mutevole e fluida, un specie di Homo Aquaticus; o la balena di I Carry You Inside Me di Bea Bonafini che attraversa uno spazio immaginario e raccoglie dentro di sé altri scheletri e i detriti che trova nel fondale marino.

Fino a imbattersi nelle creature di Giulia Cenci, animali dalle inquietanti forme canine a cui si innestano teste di cavallo o di lupo, e negli animali camuffati di Thomas Braida, perché per gli artisti in fin dei conti tutto è possibile.

Questi gli orari di apertura: giovedì dalle 9 alle 13, da venerdì a domenica dalle 11 alle 19, domenica 31 marzo (Pasqua) dalle 11 alle 19, lunedì 1° aprile (Pasquetta) dalle 11 alle 19.

VISITE GUIDATE

Alla scoperta di Diario Notturno

lunedì 1 aprile ore 17

Un viaggio tra passato e presente attraverso l’arte contemporanea e l’architettura con la visita guidata alla mostra Diario Notturno. Di sogni, incubi e bestiari immaginari. in collaborazione con l’Associazione HARP

Laboratorio per famiglie

Nati al MAXXI – Prospettive di sguardi

domenica 7 aprile ore 16

Visita performativa alla scoperta della mostra e delle opere di Diario Notturno per bambini da 0 a 3 anni accompagnati dalle famiglie. in collaborazione con l’Associazione Nati nelle Note