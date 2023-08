NOMINE DG ASL ABRUZZESI, LE CONGRATULAZIONI DI TESTA (FDI)

PESCARA – “Due riconferme e una nuova nomina per l’importante ruolo di direttore generale delle Asl abruzzesi e tengo ad esprimere le mie congratulazioni e l’augurio di un sempre proficuo lavoro a Maurizio Di Giosia (Asl Teramo), Thomas Schäl ( Asl Chieti-Lanciano-Vasto) e al dottor Vero Michitelli per la Asl di Pescara”.

Lo dichiara in una nota il deputato abruzzese di Fratelli d’Italia, Guerino Testa: “Colgo l’occasione per ringraziare i Direttori riconfermati, il nuovo e l’uscente Vincenzo Ciamponi, per il prezioso lavoro fin qui svolto, soprattutto nel difficile momento della pandemia, e per i risultati che raggiungeranno, certo che sapranno guidare le nostre aziende sanitarie nel migliore dei modi nell’arco del loro mandato”.