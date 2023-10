PESCARA, RANCITELLI: STUPEFACENTI E MATERIALE DA SPACCIO NEL GARAGE, ARRESTATO 43ENNE

PESCARA – La polizia lo ha trovato nel quartiere Rancitelli di Pescara con 2 grammi di cocaina in tasca ed un coltellino intriso della sostanza stupefacente. Ma a destare ulteriori sospetti agli agenti della squadra mobile, è stata la ritrosia del 43enne a fornire le informazioni richieste. Gli approfondimenti degli agenti li hanno condotti in un garage adibito ad abitazione, dove l’uomo aveva altri 28 grammi di cocaina, 230 grammi di hashish, 34 grammi di eroina, metadone, un bilancino, un verificatore per banconote false e svariati coltelli nonché una pistola giocattolo.

L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti risalgono al pomeriggio di giovedì, quando gli agenti, nel corso del servizio di controllo del territorio e nell’ambito del contrasto al fenomeno del traffico di droga, hanno controllato due persone nel quartiere Rancitelli che sostavano sul ciglio della strada a bordo di uno scooter.

Uno dei due era molto agitato e dopo la richiesta di fornire le proprie generalità e di esibire i documenti, si è mostrato poco collaborativo. A quel punto gli operatori della squadra volante hanno eseguito la perquisizione personale trovando addosso al 43enne, celata all’interno di un pacchetto di sigarette, un involucro di cellophane contenente cocaina. Inoltre, nelle tasche è stato rinvenuto un coltello a serramanico intriso di sostanza stupefacente.

Alla richiesta degli agenti circa l’ubicazione della propria abitazione, l’uomo ha dichiarato di dormire in strada, ma l’informazione non ha convinto gli operatori che con ulteriori ed immediati approfondimenti hanno individuato il garage che il 43enne stava usando come domicilio e che era chiuso da un lucchetto che gli operatori di polizia sono riusciti ad aprire con le chiavi trovate in suo possesso. Nel garage, dopo la perquisizione, è stato rinvenuto l’altro materiale stupefacente.