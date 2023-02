PESCARA-ROMA, VERRECCHIA (FDI): “PROGETTO CONCRETO GRAZIE A MARSILIO”

AVEZZANO – “Se oggi, come non mai, il raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma è un progetto concreto il merito è dell’azione posta in essere dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Una lungimiranza che si è trasformata in atti formali – ricordo – con la firma del protocollo d’intesa, nel marzo 2020, tra Regione Abruzzo, Regione Lazio, Rfi e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha di fatto messo un punto fermo e di partenza sulla complessa materia”.

È quanto ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, questa mattina durante la seduta del Consiglio comunale, ad Avezzano, convocata per discutere della realizzazione dell’opera.

“Mai – lo ribadisco – abbiamo affrontato la tematica di finanziamenti così cospicui per un piano infrastrutturale che di certo può rappresentare la svolta per la nostra regione. Ritengo indispensabile continuare a sostenere la linea programmatica del Presidente, al fine di ottenere le risorse economiche necessarie al compimento dell’importante infrastruttura. In quest’ottica, invito tutti all’unità – come l’Abruzzo è sempre stato capace di dimostrare nei momenti critici – ben consci di aver visto in passato deluse le nostre aspettative e consapevoli di avere oggi condizioni più favorevoli, a partire dall’ottima interlocuzione che Marsilio ha con il governo nazionale”, ha concluso Verrecchia.