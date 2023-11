PROVINCE D’ABRUZZO: RITORNO AL VOTO A DICEMBRE PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI

L’AQUILA – Nel prossimo mese di dicembre è previsto il rinnovo dei quattro Consigli provinciali abruzzesi con l’elezione di secondo livello perché coinvolge sindaci e consiglieri comunali: il 21 dicembre si vota nelle Province dell’Aquila, di Pescara e di Chieti, il 17 dicembre in quella di Teramo.

Verranno rinnovati i soli Consigli provinciali che sono in carica per due anni e non i presidenti, il cui mandato è di quattro anni.

Potrebbe essere l’ultima elezione di secondo livello introdotta dopo la riforma degli anni scorsi che prevedeva la dismissione delle Province che ora, alla luce di una controriforma in discussione in Parlamento, potrebbe tornare all’assetto originario.

La Provincia dell’Aquila è guidata da Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro e vice presidente nazionale dell’Unione delle Province italiane (Upi), l’ente pescarese da Ottavio de Martinis, sindaco di Montesilvano, Chieti da Francesco Menna, sindaco di Vasto, e Teramo da Camillo D’Angelo, sindaco di Valle Castellana.