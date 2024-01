L’AQUILA – Raffica di controlli ieri sera all’Aquila da parte della polizia di Stato che ha dislocato diverse pattuglie nelle zone ritenute più importanti e strategiche, come in quelle vicine alle uscite autostradali, ma non solo in modo da monitorare la situazione e cogliere sul fatto ipotetici malintenzionati prevenendo i reati.